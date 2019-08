ठंडी चाय दी तो गुस्सैल युवक ने उड़ेल दिया खौलती हुई चाय का तबेला, दुकानदार और 2 कर्मचारी घायल, हालत गंभीर

बिलासपुर. शहर की फेमस बजरंग चाय दुकान पर सुबह गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। जहां चाय पीने पहुंचे एक गुस्सैल युवक(Angry young man) को ठंडी चाय देने पर उसने खौलती हुई चाय का तबेला दुकानदार और उसके कर्मचारियों पर उड़ेल(bajrang tea) दिया। इसमें दो कर्मचारी और संचालक सहित तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों का इमली पारा के अस्पताल(hospital)में इलाज चल रहा है।





young man Attack on tea shopkeeper, Three injured to hot tea" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/08/01/72_4917775-m.jpg">

पुलिस के अनुसार इंद्रा कॉलोनी निवासी मोहम्मद नईम दूध बेचता है, सुबह करीब 8.40 मिनिट पर वह बस स्टैंड स्थित शहर की फेमस चाय बजरंग चाय दुकान पर चाय पीने गया था। इस दौरान उसे दुकान के कर्मचारी ने ठंडी चाय दे दी। गुस्से से आग बबूला हुए मोहम्मद नईम(Angry young man) ने दुकान संचालक राजू राजपूत और उसके दो कर्मचारियों पर खौलती हुई चाय का तबेला उड़ेल दिया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

