१२ साल से खुद के भवन की बाट जोह रहा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय

May 26, 2023

वर्ष २०१२ में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई, तब से लेकर अब तक संस्थान स्वयं की बिल्डिंग की बाट जोह रहा है। वर्ष २०२२ में इसके लिए शहर से लगे ग्राम रमतला में १४ एकड़ जमीन शासन द्वारा जरूर मिली है, पर यहां कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा, कहना मुश्किल है।

Ayurveda Medical College waiting for its own building since 12 years