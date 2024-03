बाबा गेलाराम का जन्मोत्सव १२ को भजन संध्या व अन्य कार्यक्रम होंगे

ब्रह्म स्वरूप संत शिरोमणि बाबा गेलाराम साहब का जन्मोत्सव 12 मार्च को पूज्य चोलेवाली अम्मां मीरा देवी पीठाधीश्वर, देवपुरी दरबार, रायपुर की उपस्थिति एवं सानिध्य में संत बाबा हरदासराम सेवा मंडल श्री गोदड़ी वाला धाम ओम नगर, सिंधी कॉलोनी बिलासपुर में अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

Bhajan evening and other programs will be held on Baba Gelaram's birth anniversary on 12th.