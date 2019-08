VIDEO: धड़धड़ा कर गिर गई इस स्कूल की छत जहाँ तक आवाज़ पहुंची वहां से भागते आये लोग तो देखा ये नज़ारा

बिलासपुर। शनिवार दोपहर बिलासपुर के मंगला स्थिर सरकारी मिडिल स्कूल में छत धसक गई जिसके बाद पुरे इलाके में कोलाहल मच गया। (government school bilaspur) दौड़े दौड़े आये शिक्षकों और अन्य ने जब क्लास के अंदर तो देखा तो उनकी जान में जान आयी। दरअसल जजिस वक्त यह छत का हिस्सा गिरा उस वक्त कक्षा में एक भी छात्र नहीं था। सारे बच्चे रीसेस ब्रेक में बाहर खा पी रहे थे। (school mishaps) जिसने भी छत धसकने की आवाज़ सुनी वह दौड़ा दौड़ा आया। अच्छी बात यह रही की हादसे में एक भी बच्चा घायल नहीं हुआ।

बाल बाल बचे बच्चे (list of school accidents)

अब इसे चमत्कार बोलेन या किस्मत लेकिन अगर यही छत कुछ देर पहले या बाद धसकती तो निचे बैठे कई बच्चे इससे घायल हो सकते थे और उनकी जान भी जा सकती थी। छत धसकने की वारदात के बाद बच्चे भी डरे हुए हैं वहीँ स्कूल की हालत को देखते हुए पालकों ने भी चिंता जताई है।

उप सरपंच करा रहे मरम्मत (examples of accidents at school)

जैसे ही छत धसकने की खबर मिली उप सरपंच मौके पर दौड़े दौड़े चले आये। पहले उन्होंने बच्चों का हाल जाना उसके बाद तुरंत ही छत के मरम्मत कार्य को शुरू करवा दिया है।

बारिश की वजह से सीलन के कारण हुआ हादसा (common causes of accidents at school)

मौके पर मौजूद शिक्षकों और अन्य लोगों का कहना है की यह बिल्डिंग कमजोर है और बारिश के कारण छत और दीवारों में सीलन भी पड़ गयी है। इसी वजह से यह हादसा हुआ। बच्चों के हताहत न होने से सभी ने ख़ुशी ज़ाहिर की है।