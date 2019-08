लगातार बारिश के बाद शहर विधायक ने लिया जायज़ा, महिला ने दिखाया घर का हाल तो कहा बहनजी मेरे घर में भी भरा है पानी

बिलासपुर। बुधवार की रात से शहर में लगातार बारिश हो रही है। हाल ऐसा है की अधिकतम इलाकों में पानी अब घर के अंदर तक घुस गया है। कहीं कही तो पानी घुटने तक आ गया है जिससे शहर का हाल बेहाल है। (bilaspur rain today) गुरुवार दोपहर शहर विधायक शैलेश पांडेय (shailesh pandey congress) बारिश से हुई हानि और परेशानियों का जायज़ा लेने शहर में निकले। विधायक शैलेश पांडेय ने शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव का जायज़ा लिया। इसी बीच एक महिला ने उन्हें देखा तो शिकायत की और कहा की साहब घर के अंदर आकर हाल देखिये पूरा पानी भरा हुआ है। (bilaspur rainfall) इस पर विधायक शैलेश पांडेय ने मुस्कुराते हुए कहा की बहनजी पानी तो मेरे घर के अंदर भी भरा हुआ है। (chhattisgarh rain news)

ये देखिये शहर का हाल ---

* घर के अंदर आँगन तक भरा पानी गाड़ियां डूबी !

shailesh pandey y come out for inspection after heavy rain" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/08/08/15_2_4947468-m.jpg">

* घर के अंदर लिविंग रूम तक भरा पानी सामान तैरने लगे !

* भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब, अगर गाड़ियां मार रहीं छींटे तो आप न खोएं !

* रातदिन बारिश के बाद स्कूल डूबे, बच्चों ने लिया जलमग्न परिसर का आनंद !

* झमाझम हुई बारिश ने सरकारी दफ्तर को भी डूबा दिया !