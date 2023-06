Biporjoy Cylcone: चक्रवाती तूफ़ान के कारण ट्रेनें हो रही प्रभावित , रेलवे ने जारी किया Help Line Number

Biporjoy Cylcone: बिलासपुर. गुजरात में बिपोरजोय चक्रवात की आशंका के मद्दनजर पश्चिम रेलवे तक चलने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन को रेलवे ने रद्द कर दिया है।

Passengers waiting for the Chandia-Chirmiri train since the Corona period