POLITICS / भाजपा शासन में स्वीकृत हुए कार्यों पर कांग्रेस सरकार ने लगाई रोक, आदेश के बाद 203 कार्यों पर लगा विराम

भाजपा के शासन में स्वीकृत हुए थे कार्य: भूपेश सरकार रद्द कर दिए शुरू न होने वाले विभिन्न मदों के सभी कार्य