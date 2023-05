मातृ-शिशु अस्पताल में दोनों लिफ्ट खराब, प्रसूताओं को झेलनी पड़ रही है परेशानी

बिलासपुरPublished: May 31, 2023 12:16:13 am

१०० बिस्तरों वाले मातृशिशु अस्पताल की दोनों लिफ्ट महीनों से खराब है। इसके चलते यहां इलाज के लिए पहुंचने वाली प्रसूताओं को ओपीडी व वार्ड आनेजाने में परेशानी का सामना करना करना पड़ रहा है। लिफ्ट को दुरुस्त कराने लगातार लोगों की मांग के बाद भी अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है

Both the lifts in the mother-child hospital are defective,