संपत्ति का ऐसा लालच के ससुराल वालों ने कर दी सारी हदें पार, सास ससुर ने मिलकर खूब पीटा फिर पति ने किया घिनौना काम

बिलासपुर. सिविल लाइन थानांतर्गत (dowry case registered in Civil lines police station) तालापारा में रहने वाली युवती को पिता की संपत्ति अपने नाम नहीं कराने पर (father's property in her name) उत्तप्रदेश स्थित ससुराल में पति, सास व ससुर के द्वारा प्रताडि़त करने का मामला सामने आया है (wife beaten up by husband) । सिविल लाइन पुलिस के अनुसार तालापारा निवासी नसीमा बानो (25) का विवाह 2 फरवरी 2018 को उत्तरप्रदेश (UP Crime) के जौनपुर अंतर्गत ग्राम बीरगांव नोवादा निवासी मो.अहसन से हुआ था।

शादी के बाद से उसे पति अहसन, सास नाहिदा और ससुर अब्दुल सलाम दहेज में कार (demanded car in dowry) नहीं लाने पर प्रताडि़त करते थे (bride tortured on not bringing dowry) । इसकी जानकारी मिलने पर नसीमा के पिता ने अहसन को जौनपुर में कार खरीदकार दी थी। इसके बाद तीनों को पता चला कि नसीमा के पिता की जमीन जौनपुर के ग्राम मुजार में है (greed of property) ।

तीनों ने उसे पिता की जमीन अपने नाम पर कराने के दबाव बनाने लगे (forced to bring dowry) । इनकार करने पर उसे तीनों ने मिलकर मारपीट (new bride beaten up by husband in Uttar Pradesh) और जलाने का कई बार प्रयास किया (in laws tried to burn bride) । पीडि़ता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी थी। नसीमा को पति, सास व ससुर तालापारा में छोड़कर चले गए थे। नसीमा ने शिकायत एसपी से की थी। एससपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498(ए) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

