BSNL उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर: मुफ्त वैलेडिटी और सौ मिनट कालिंग सुविधा

Good News for BSNL Consumers: कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) और चक्रवात ताऊ ते (Cyclone Tauktae) का सामना कर रहे बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बीएसएनएल उपभोक्ताओं को दे रहा है ये सुविधा।