९ मार्च को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में जिला न्यायाधीश बिलासपुर रमाशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला न्यायालय कॉन्फ्रेंस हॉल में समस्त बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक २७ फरवरी को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई।

Cases pending in insurance company court should be resolved in Lok Adalat.