बड़ी चोरी में लाखों कॅश के साथ हीरे के गहने ले उड़े चोर, इस तरह दिया वारदात को अंजाम

बिलासपुर. कोनी थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार कॉलोनी में चोरो ने सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों के गहने सहित 1 लाख रुपए नगद पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पीडि़त की शिकायत पर कोनी पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

पुलिस के अनुसार रेम्बो मेटल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर विश्व विनोद अग्रवाल पिता किशन अग्रवाल (74) कोनी के कृष्णा विहार में किराए के मकान में रहते हैं। विश्व विनोद अग्रवाल ने बताया कि उसकी बहू की तबीयत खराब होने की सूचना पर पत्नी के साथ वह रायपुर चले गए थे। मंगलवार को वह ट्रेन से वापसी के दौरान अपने ड्रायवर ऐलेन थामल को फोन कर घर से कार लेकर स्टेशन पहुंचे को कहा। एलन थामल जब कृष्णा विहार स्थित घर कार लेने पहुंचा तो देखा की कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। पास जाकर देखा तो दरवाजा टूटा हुआ था व अंदर का सभी सामन बिखरा दिखाई दिया। इस ड्रायवर ने फोन पर मालिक विश्व विनोद अग्रवाल को घर में चोरी की सूचना दी। घर में चोरी की सूचना विश्व विनोद अग्रवाल ने अपनी पत्नी को ट्रेन से ही दी। घर में चोरी की सूचना मिलते ही विश्व विनोद अग्रवाल की पत्नी कार से बिलासपुर कोनी में घर पहुंची और पुलिस को घर में चोरी की सूचना दी।

चोरी हुए गहने

हीरे की दो अंगूठी, हीरे का लाकेट, हीरे का कॉन टॉप्स, दो सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने का कंगन, पूजा घर में रखे चांदी के सिक्के व बर्तन गायब थे। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 10 लाख से अधिक बताई जा रही है।

कोनी के कृष्णा विहार में चोरी की वारदात हुई है। चोरी का तरीका पुराना है मामले में जांच चल रही है जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। - विश्व दीपक त्रिपाठी, सीएसपी कोतवाली