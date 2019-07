बाजु में खड़ी थी पुलिस और चोर ने मंदिर के दानपेटी से कर दिया नगद पार

बिलासपुर. सरकंडा थानांतर्गत आरकेनगर चौक स्थित हनुमान मंदिर का ताला तोडकऱ शुक्रवार रात चोर ने दानपेटी पार कर दिया। (theft in hanuman temple) सूचना मिलनेपर पुलिस मौके का मुआयना करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू करदी है। (theft in temple) सरकंडा पुलिस केअनुसार आरके नगर स्थित हनुमान मंदिर में आसपास के लोग पूजा अर्चना करते हैं। (hanuman mandir bilaspur chhattisgarh) शुक्रवार रात चोर ने मंदिर का ताला तोडकऱ अंदर दानपेटी का लॉक तोड़ा और नकद रकम पार कर दिया। सुबह करीब 8 बजे लोग मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा था। अंदर दानपेटी में लगा ताला टूटा था और नकद रकम चोर ले गए थे। लोगोंं ने सूचना पुलिस को दी। मौके परपहुंचकर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। (hanuman mandir in bilaspur)