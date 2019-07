SMUGGLING / तस्करी कर रहा वाहन डिवाइडर से जा टकराया , Mob lynching के डर से गाडी छोड़ कर भागा चालक

बिलासपुर. चकरभाठा से मवेशियों को ट्रक (animals smuggling in India) में महाराष्ट्र ले जा रहा था । चालक ने वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए डिवाइडर चढ़ा दिया। दुर्घटना के बाद मॉब लिंचिंग (mob lynching in India in hindi) से के डर से चालक वाहन को मौके पर छोडकऱ भाग गया। घटना ग्राम तेलसरा बाइपास में बुधवार रात को हुई । पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

चकरभाठा पुलिस (bilaspur police) के अनुसार बुधवार रात पुलिस कर्मी पेट्रोलिंग (police patroling) कर रहे थे। रात करीब साढ़े 3 बजे थाने में सूचना मिली कि ग्राम तेलसरा स्थित बाइपास मार्ग पर ट्रक क्रमांक एमएच 30 एल 1292 ट्रक डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ट्रक में मवेशी भरे हैं (cow smuggling) । चालक मौके पर वाहन छोडकऱ भाग गया है। पेट्रोलिंग कर रहे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ट्रक के अंदर भरे 16 मवेशियों को ट्रक से बाहर निकाला। आसपास चालक की पुलिस ने तलाश की लेकिन आरोपी नहीं मिला। आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 व छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

मॉब लिंचिंग के डर से भागा चालक

देशभर में मवेशी तस्करी करते पकड़े गए आरोपियों की भीड़ की पिटाई से मौत (cow smuggler dies) होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, समेत कई राज्यों में मवेशी तस्करी करने वाले कथित आरोपियों की मौत हो (cow smugglers kill) चुकी है। मॉब लिंचिंग से बचने के लिए चालक ने दुर्घटना के बाद ट्रक को छोडकर भाग गया।

