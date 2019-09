अब मवेशियों के कारण हो रही सड़क दुर्घटना से मिलेगी राहत, ट्रैफिक पुलिस ने उठाया बेडा जारी है तैयारी

बिलासपुर। मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना के आकड़ें अगर हम देखें तो इतनी मौत हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। आये दिन रायपुर बिलासपुर हाईवे, कोनी रोड और शहर के अन्य मुख्य मार्गों पर मवेशियों के बैठे होने से बड़े सड़क हादसे सामने आते रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस ने सभी मवेशियों को चिन्हांकित कर उनमें रेडियम लगाने का बड़ा उठाया है। (road accidents due to animals in india) ऐसा ही कार्य चला रायपुर रोड स्थित हाई कोर्ट के पास जहाँ सड़क पर बैठे मवेशियों पर ट्रैफिक पुलिस ने रेडियम लगाया। इससे रात के अँधेरे में भी अगर कोई मवेशी सड़क पर बैठा है तो वह दिखाई देगा जिससे सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। (accidents due to stray animals) इस तरह के कदम से हो न हो हादसों में कमी तो आएगी लेकिन कोशिश यह करना होगा के पूर्णतः मवेशी की समस्या से निजात दिलाया जा सके।