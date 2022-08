मौसम में आया बदलाव, शहर में हुई बारिश ने दी उमस और गर्मी से राहत

बिलासपुर. माैसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को दिन में धूप के बाद शाम को मौसम बदला औश्र तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हल्की और मध्यम बारिश के कारण तापमान में कमी आई और लोगों ने उमस से राहत महसूस की। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है।



सोमवार को सुबह हल्की बारिश के बाद आसमान साफ हो गया। दिन में कुछ क्षेत्रों में छींटे पड़े। इसके बाद शाम करीब 6 बजे अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ आकाश में बादल छा गए। इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस बारिश ने दिनभर की गर्मी और उमस को कम किया और लोगों ने राहत महसूस की। सोमवार को बिलासपुर जिले का तापमान अधिकतम 31.8 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

