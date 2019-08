जिसने भी देखा यह नज़ारा डर गया, सफ़ेद गाडी हो चुकी थी लाल, टक्कर के बाद जब रोकी गाड़ी तो सामने बोनट में फसी थी लाश

बिलासपुर। death in road accident रतनपुर थानांतर्गत ग्राम लालपुर मुख्य मार्ग पर सोमवार दोपहर पिकअप के चालक ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया। दुर्घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रतनपुर पुलिस के अनुसार ग्राम बांसाझाल निवासी चैतराम पिता मान सिंह उरांव (30) सोमवार को सुबह 10 बजे सामान खरीदने के लिए साइकिल पर घर से निकला था। दोपहर करीब डेढ़ बजे वह लालपुर मुख्य मार्ग से वापस गांव आ रहा था। इसी बीच रतनपुर से बेलगहना की ओर जा रहे सोल्ड पिकअप के चालक शिवशंकर पटेल पिता धर्मपाल (30) ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए साइकिल को टक्कर मार दी। run over by truck

दुर्घटना में पिकअप की चपेट में आने से चैतराम की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी चालक को पकडकऱ जमकर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके परपहुंची और शव को मच्र्युरी भिजवाया। आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने धारा 304 (ए) के तहत अपराध दर्ज किया। पिकअप जब्त करने के बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार करलिया है।