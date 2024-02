रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में शहर के बेटे को मिला आमंत्रण

Submitted by:

विश्व युवा महोत्सव 2024 जो की 1 मार्च से 8 मार्च तक रूस के सोची में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शहर के बेटे कुंदन कांस्कर को महोत्सव के लिए आमंत्रण मिला है जोकि बिलासपुर के लिए भी गौरव का विषय है।

City's son gets invitation to international festival held in Russia