यहाँ नेता भूल गए मान सम्मान और सामाजिक बैठक में ही उलझ पड़े, पूर्व विधायक और जिपं सदस्य के बीच हुआ विवाद बदल गया मारपीट में

यहाँ नेता भूल गए मान सम्मान और सामाजिक बैठक में ही उलझ पड़े, पूर्व विधायक और जिपं सदस्य के बीच हुआ विवाद बदल गया मारपीट में

अंदर हुआ विवाद (clash between two groups) बाहर निकलते ही मारपीट शुरू हो गई (huge fighting between political people) , पुलिस ने दोनों पक्षों का दर्ज किया मामला (police registered complaints against political people)