विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं की नहीं बैठ रही पटरी, लोक सभा में हार के बाद बिगड़ता जा रहा मामला

बिलासपुर. कांग्रेस में दो दिग्गज कांग्रेसी के बीच चल रहे विवाद से पार्टी की फजीहत होते देख (conflict between two congress leaders) शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने शुक्रवार को आनन- फानन में बैठक बुलाई। इस बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन व पार्टी की बात को मीडिया में सार्वजनिक किया जा रहा है ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं शहर अध्यक्ष नरेन्द्र बोलर (congress leader Narendra Bolar) ने कहा कि पार्टी फोरम के बाहर बात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह सांसद , विधायक, पार्षद या अन्य कोई हो। शुक्रवार की बैठक में कार्यकर्ताओं ने जो बातें रखी हंै उसे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री (CM Bhupesh Baghel) को अवगत कराउंगा वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करूंगा।

दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद (after vidhansabha election) कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की आपस में पटरी नहीं बैठ रही है। लोकसभा चुनाव हार के बाद (defeat in lok sabha election 2019) मामला दिनों दिन तनावपूर्ण हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं के बीच जहां मौका मिले वहीं पटखनी देने की कोशिश जारी है (conflict in congress party) । पानी सिर से ऊपर जाए इससे पहले कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई गई। इसमें शहर अध्यक्ष नरेन्द्र बोलर कहा कि 20 साल बाद बिलासपुर विधान सभा को कांग्रेस ने जीती है ,जिसमे कार्यकर्ताओ की अहम भूमिका है, जनता की हमसे अपेक्षाएं बहुत है ,उन्होंने कहा कि आज कल कुछ कांग्रेस जन पार्टी की गाइड लाइन से हट कर अखबारों में पोर्टल में ,सोशल मिडिया पर अनावश्यक बयान बाजी कर रहे है ,जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है और कदाचरण है, अभी निगम चुनाव होना है,समय रहते अपने आप को सुधारें और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखे ताकि उसका हल निकाला जा सके ।

विधायक (Bilaspur MLA Shailesh Pandey) व ब्लाक अध्यक्ष नहीं पहुंचे

इस बैठक में विधायक शैलेष पाण्डेय सहित कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला दोनों को शहर अध्यक्ष ने फोन कर बैठक में बुलाया था लेकिन ये नहीं पहुंचे।

महिला शहर अध्यक्ष ने लगाए आरोप

महिला शहर अध्यक्ष सीमा पाण्डेय ने बैठक के दौरान कई आरोप भी लगाए । वहीं वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता आशा सिंह ने भी नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की।

छोटी छोटी बातों को सार्वजनिक करने से महौल खराब हो रहा है (conflict among congress party) । इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। बैठक में स्पष्ट कर दिया है अगर किसी को किसी बात से तकलीफ है तो वे पार्टी फोरम में अपनी बात रखे। अनुशासनहीनता करने वालों पर कड़ी कार्रवाही की जाएगी चाहे वह सांसद, विधायक, पार्षद या अन्य पदाधिकारी हो। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं ने जो राय दी है उससे प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा।

नरेन्द्र बोलर, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस