यहाँ जब जब आते हैं सीएम आपस में भिड़ जाते हैं कांग्रेसी और पुलिस, फिर से आगमन से पहले अब विवाद सुलझाने कलेक्टर ने ली बैठक

प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच हुई बैठक (meeting held in collectorate) , अब सीएम के कार्यक्रम में नहीं होगा विवाद (conflict in CM programme) , मंथन सभाकक्ष में एसपी, कलेक्टर व कांग्रेसियों के बीच बैठक (meeting between SP, collector and congress people)