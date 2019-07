चीखते हुए बोला मैनेजर- साहब जल्दी आ जाओ कुछ लोगों ने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया है और आग लगाने वाले हैं...

मुंगेली. नगर की एक टॉकीज में आपसी विवाद के बाद अज्ञात युवकों ने टाकीज के कर्मचारियों के ऊपर पेट्रोल डाल कर जलाने का प्रयास(Trying to burn) किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम छत्तीसगढ़ी मूवी में काफी भीड़ थी। धक्कामुक्की के बीच आपसी विवाद(Crime in Bilaspur) के बाद अज्ञात युवकों ने सिनेमाघर के मैनेजर पर हमला कर दिया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रथमिक उपचार के बाद घायलों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर तुरन्त फरार हो गाए।





trying to burn manager in the talkies" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/07/03/31_4786618-m.jpg">

मुंगेली की टाकीज में चल रही इस फिल्म में भीड़ के कारण व्यवस्था बनाने के लिए टाकीज संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस विवाद कर रहे कुछ युवकों को पकड़ कर ले गई, परन्तु कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद उक्त युवकों ने टाकीज पहुंचकर वहाँ के मैनेजर राजू महाराज सहित अन्य लोगों पर ज्वलनशील पदार्थ फेककर आग लगाने का प्रयास (Trying to burn)किया और भाग गए।



---मारपीट और जलाने के प्रयास की घटना पर अपराध(Crime in Bilaspur) पंजीबद्ध कर दिया गया है। अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा रही है।

एसडीओपी तेजराम पटेल