मीठी-मीठी बातों में उलझाकर ये बुजुर्ग यात्रियों को खिला देता था जहर

बिलासपुर. ट्रेन में जहरखुरानी(Crime in the train)कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि वह ट्रेनों में यात्रा करते समय लोगों को मीठी-मीठी बातों में पहले उलझाता था, फिर मौका मिलते ही खाने-पीने की सामग्री में जहरीला (looted passenger by Poison)पदार्थ मिला देता था। वह यात्रियों को बातों-बातों में जहरीला खाना खिला देता था और यात्री के बेहोश होते ही उसका सामान पार कर देता था।

आरोपी मिश्रीलाल मौर्य 62 साल का है और वह इसके पहले ट्रेनों में कइ्र्र जगह जहर खुरानी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मध्यप्रदेश की बीना जंक्शन में भी आरोपी पहले पकड़ा जा चुका है, जहां उस पर करीब 6 मामले चल रहे हैं। आदतन अपराधी जेल से छूटकर आते ही फिर ट्रेनों में जहरखुरानी की की वारदातों को अंजाम देने में लग जाता था।





ट्रेनों में आए दिन हो रही वारदातों(Crime in the train) को लेकर पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र सक्रीय किए और अन्य रेलवे पुलिस थानों से संपर्क किया और आरोपी मिश्रीलाल मौर्य का पता मिला। पकड़े जाने पर आरोपी ने यह खुलासा किया। विगत दिनों रायगढ़ निवासी एसडीएम के ड्राइवर के साथ भी वारदात(looted passenger by Poison) हुई थी जिसकी जांच पुलिस कर रही है।