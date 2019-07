जैतखंभ हटाने गए ननि अमले से झड़प के बाद हो गया ताबड़तोड़ हमला, एक ने उठा लिया कुर्सी और ........

जैतखंभ हटाने गए ननि अमले से झड़प के बाद हो गया ताबड़तोड़ हमला, एक ने उठा लिया कुर्सी और ........

हंगामा करने वाले युवकों ने नगर निगम के कर्मचारियों से जमकर गाली-गलौच की और कालर पकड़कर खींचते रहे (nagar nigam employees attacked by crowd) । पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही (police witness of attack on engineers) ।