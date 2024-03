मूक बधिर बच्चों ने पर्यावरण एवं नशा मुक्ति आधारित ड्राइंग स्पर्धा में लिया भाग

Submitted by:

विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर आनंद निकेतन मूक बधिर विद्यालय बिलासपुर के बच्चों के बीच में ड्राइंग पेंटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।

Deaf and mute children took part in drawing competition