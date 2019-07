बरसी से लौट रहे दो युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, मौके पर ही तोड़ दिया दम

बिलासपुर. बरसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे परसदा निवासी दो युवक बीच सडक़ पर खड़ी ट्रेलर से टकरा गए। टक्कर इनती तेज थी कि बाईक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दोनों की मौत गई। घटना मंगलवार रात 2 बजे की है। कोनी पुलिस मर्ग कायम कर ट्रेलर को जब्त कर मामले में जांच कर रही है। (causes of road accidents in india)

पुलिस के अनुसार परसदा निवासी धमेंद्र कुमार पिता काली चरण (30) व सोनू सोनवानी पिता सियाराम (21) परसदा चकरभाठा निवासी बरसी कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम पंचायत जलसो गए थे। (bike accidents) वापसी के दौरान रात करीब दो बजे कोनी समृद्धी विहार के पास बीच सडक़ पर खड़े ट्रेलर सीजी 12 एस 1900 देख अचनाक बाईक सवार युवक हडबड़ा गए और मोटर सायकल से अपना नियंत्रण खो दिया और सीधे ट्रेलर से जा टकराए। (on the spot death accident) टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवकों का सर ट्रेलर के ट्राले से टकराया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और मोटर सायकल सीजी 10 एआर 8510 के आधार पर मृतकों की शिनाख्त की और परिजनों को सूचित किया। मामले में मर्ग कायम कर ट्रेलर को जब्त कर लिया है। (youth death in road accident)

