आर्टिकल 370 पर युवाओं ने की चर्चा, सिस्को डिबेट एक्सपो में उठाया गया कश्मीर का मुद्दा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ इंटेग्रेटेड स्टूडेंट्स कॉन्क्लेव (सिस्को) द्वारा शनिवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच डिबेट कम्पटीशन आयोजित किया गया। (debate on article 370) कार्यक्रम का शुभारम्भ शहर विधायक शैलेश पांडेय (shailesh pandey bilaspur) ने किया और बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश से आये अनेक युवाओं ने हिस्सा लिया। (article 370 in hindi) (dhara 370 in hindi)

5 मिनट डिबेट कॉम्पटीशन का मुद्दा था "क्या अनुच्छेद 370 को निष्कासित करना, एक मात्र समाधान है जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए?" इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 40 टीम्स ने भाग लिया। (debate on kashmir issue in hindi) सभी ने विषय के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा किया और अपने बातों को रखा। (kashmir issue news) टीम डिबेट एक्सपो का मानना है कि आज हर छात्र को सिर्फ एक मंच की आवश्यकता है, और हमें बहुत गर्व है कि हमने दूसरी बार ये पहल की और सबने मिलकर इसे सफल बनाया। कार्यक्रम का सञ्चालन को - फाउंडर आकाश गुप्ता, आयुष्मान त्रिपाठी, सेक्रेटरी जनरल चांदनी नागदेव, प्रेसिडेंट रॉबिन लाल और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल श्री प्रकांत सेठी ने किया । (article 370 latest news)

क्या है धारा 370 (what is article 370?)

धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है, जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था।