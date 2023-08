90 दिन बाद भी निलंबन न बढाने पर कर्मचारी बहाली का पात्र, आवेदन निराकृत करने के निर्देश

बिलासपुर। दुर्ग निवासी डॉ. वंदना भेले मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर जिला बेमेतरा में पदस्थ थीं। उनके द्वारा स्थानांतरित स्थल, जिला-दुर्ग में विलंब से ज्वाइनिंग दिए जाने पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, रायपुर द्वारा 13 फरवरी 2023 को सेवा से निलंबित कर दिया गया। उसके पश्चात् 21 मार्च 2023 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया। निलंबन आदेश से क्षुब्ध होकर डॉ. वंदना भेले ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

