मोदी के पूर्व मंत्री को नहीं पता दाल के दाम, और महोदय का कहना बिलकुल महंगाई नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय (former Central Minister Vishnudev Say) को नहीं पता दाल का भाव और इनका कहना है की महंगाई नहीं है न ही बढ़ी है (controversial statement on budget 2019)