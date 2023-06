मोबाइल के अधिक प्रयोग से बुद्धि व शरीर दोनों कमजोर होती है: भूषण

प्रभु-दर्शन भवन टिकरापारा में उडान बाल संस्कार शिविर के दूसरे दिन राकेश भाई द्वारा आसन प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। संतुलन, एकाग्रता व कद बढ़ाने के लिए ध्रुव आसन, वृक्षासन व ताड़ासन का अभ्यास सिखाया गया। नीता बहन ने एक कहानी सुनाई कि एक जैसी दिखने वाली तीन गुडिय़ों की कीमत अलग-अलग थी।

Excessive use of mobile weakens both mind and body: Bhushan