बिजली तार जोड़ते समय किसान से हो गई चूक, देखते ही देखते चिपक कर निकल गई जान

बिलासपुर. रतनपुर थानांतर्गत ग्राम भरवीडीह में शुक्रवार दोपहर किसान ट्रांसफार्मर से मेन स्वीच निकालना भूल गया। बिजली जार को जोड़ते समय करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रतनपुरपुलिस के अनुसार ग्राम भरवीडीह निवासी व किसान सोनू सूर्यवंशी पिता मलेछराम (45 ) ने खंभे से अपने खते में विद्युत कनेक्शन लिया था। विद्युत के सप्लाई वायर कटने पर वह शुक्रवार दोपहर ट्रांसफार्मर के 3 फेस में से 2 फेस के स्वीच ही निकाल पाया। एक स्वीच को निकालना भूल गया और विद्युत तार तोडऩे लगा। करंट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।