होली से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुसीबत, इस नेता के खिलाफ FIR दर्ज.. शहर में सचिन पायलेट के साथ दिखा पोस्टर

होली से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुसीबत, इस नेता के खिलाफ FIR दर्ज.. शहर में सचिन पायलेट के साथ दिखा पोस्टर

बिलासपुरPublished: Mar 24, 2024 03:55:49 pm Submitted by: Shrishti Singh

CG Lok Sabha Election 2024: जोन कमिश्नर की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने कांग्रेस नेता महेंद्र गंगोत्री के खिलाफ आचार संहिता के दौरान शासकीय संपत्ति के गलत इस्तेमाल पर धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया है।

Bilaspur News: पुलिस के अनुसार जोन क्रमांक 6 के कमिश्नर प्रमोद पिता रामनाथ दुबे (60) ने तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है (Congress Leader) कि लालखदान रेलवे ओवर ब्रिज के पास से जगमल चौक तक शासकीय विद्युत पोल में अनाधिकृत रूप से कांग्रेस नेता महेन्द्र गंगोत्री ने प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ (Lok Sabha Election 2024) कांग्रेस सचिन पायलट व प्रदेश अध्यक्ष छ.ग (CG Lok Sabha 2024) कांग्रेस पार्टी दीपक बैज की फोटो युक्त होडिंग बोर्ड लगवाया था, (Code of Conduct in CG) यह लोकसभा चुनाव 2024 आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। (CG Congress Party) बोर्ड को हटाने के दौरान वीडियो ग्राफी भी करवाई गई है। (Code of Conduct) शिकायत पर तोरवा पुलिस मामले में अपराध दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है।