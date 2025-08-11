खाना बनाते समय गैस रिसाव से लगी आग, घर का सामान जलकर खाक, बाल बाल बचे लोग…

CG Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तालापारा क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे मकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मकान के नीचे दुकान और ऊपर बैग का गोदाम था। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि घर में रखा टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन सहित सारा सामान जलकर खाक हो गय्रा। पूरा फर्नीचर भी जल गया।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा के तयबा चौक से राजीव गांधी चौक जाने वाली सड़क पर एमके बैग हाउस है। यहां नीचे दुकान है तो दूसरी मंजिल में संचालक का परिवार रहता है। रविवार दोपहर डेढ़ बजे के करीब मकान में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में रिसाव होने से भीषण आग लग गई।
सूचना पर दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी सैयद अमीन ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि अगर समय रहते काबू न पाया जाता, तो और भी नुकसान हो सकता था।
तालापारा क्षेत्र के जिस मकान में आग लगी वो तीन मंजिला है। यहां नीचे एमके बैग हाउस का संचालन होता है। दूसरी मंजिल में परिवार रहता है और तीसरी मंजिल में बैग हाउस का गोदाम बना रखा गया है। रहवासी क्षेत्र में दुकान के साथ ही ऊपर गोदाम तो है, लेकिन यहां फायर सेटी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में यदि समय पर दमकल नहीं पहुंचती तो आसपास भी आग फैल सकता था जिससे खतरा हो सकता था।