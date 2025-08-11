11 अगस्त 2025,

सोमवार

खाना बनाते समय गैस रिसाव से लगी आग, घर का सामान जलकर खाक, बाल बाल बचे लोग…

CG Cylinder Blast: बिलासपुर जिले में तालापारा क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे मकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

खाना बनाते समय गैस रिसाव से लगी आग, घर का सामान जलकर खाक(photo-patrika)
खाना बनाते समय गैस रिसाव से लगी आग, घर का सामान जलकर खाक(photo-patrika)

CG Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तालापारा क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे मकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मकान के नीचे दुकान और ऊपर बैग का गोदाम था। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि घर में रखा टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन सहित सारा सामान जलकर खाक हो गय्रा। पूरा फर्नीचर भी जल गया।

CG Cylinder Blast: आग पर पाया काबू

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा के तयबा चौक से राजीव गांधी चौक जाने वाली सड़क पर एमके बैग हाउस है। यहां नीचे दुकान है तो दूसरी मंजिल में संचालक का परिवार रहता है। रविवार दोपहर डेढ़ बजे के करीब मकान में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में रिसाव होने से भीषण आग लग गई।

Oxygen Cylinder Blast: बड़ा हादसा! बर्फ फैक्ट्री का ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, मालिक की मौके पर ही मौत, 3 गंभीर रूप से घायल
रायगढ़
रायगढ़
(फोटो सोर्स- पत्रिका)

सूचना पर दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी सैयद अमीन ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि अगर समय रहते काबू न पाया जाता, तो और भी नुकसान हो सकता था।

रहवासी क्षेत्र में दुकान के साथ बना रखा है गोदाम

तालापारा क्षेत्र के जिस मकान में आग लगी वो तीन मंजिला है। यहां नीचे एमके बैग हाउस का संचालन होता है। दूसरी मंजिल में परिवार रहता है और तीसरी मंजिल में बैग हाउस का गोदाम बना रखा गया है। रहवासी क्षेत्र में दुकान के साथ ही ऊपर गोदाम तो है, लेकिन यहां फायर सेटी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में यदि समय पर दमकल नहीं पहुंचती तो आसपास भी आग फैल सकता था जिससे खतरा हो सकता था।

Chhattisgarh / Bilaspur / खाना बनाते समय गैस रिसाव से लगी आग, घर का सामान जलकर खाक, बाल बाल बचे लोग…

