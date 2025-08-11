खाना बनाते समय गैस रिसाव से लगी आग, घर का सामान जलकर खाक, बाल बाल बचे लोग…

तालापारा क्षेत्र के जिस मकान में आग लगी वो तीन मंजिला है। यहां नीचे एमके बैग हाउस का संचालन होता है। दूसरी मंजिल में परिवार रहता है और तीसरी मंजिल में बैग हाउस का गोदाम बना रखा गया है। रहवासी क्षेत्र में दुकान के साथ ही ऊपर गोदाम तो है, लेकिन यहां फायर सेटी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में यदि समय पर दमकल नहीं पहुंचती तो आसपास भी आग फैल सकता था जिससे खतरा हो सकता था।