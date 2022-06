jal shakti mantralay : जल निकायों की प्रथम गणना: हम निगल गए 111 जल निकाय

- जल शक्ति मंत्रालय के मार्च 2022 तक के सर्वेक्षण में पूरे देश में 18802 जल निकायों पर अतिक्रमण की पुष्टि

- जल निकायों की सुरक्षा व सम्मान सीखना होगा सेवन सिस्टर्स यानि पूर्वोत्तर से

- सबसे ज्यादा अतिक्रमण तमिनाडु में 8366

- अरुणाचल, चंडीगढ़, सिक्किम में जल निकायों का सम्मान यानि अतिक्रमण शून्य



बिलासपुर. जिस जल को जीवन का पर्यायवाची कहा जाता है उसे जन का लालच निगल रहा है। अब तक की गणना में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के 111 जल स्रोत अतिक्रमण की चपेट में हैं या फिर अतिक्रमण ने उनको पूरा का पूरा निगल लिया है। वहीं देश के 23 राज्यों जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है में 18802 जल स्रोत निगले जा चुके हैं।

दरअसल जल शक्ति मंत्रालय ने छठी सूक्ष्म सिंचाई जनगणना के साथ मिलकर देश में उपलब्ध जल निकायों की प्रथम गणना आरंभ की है। हलांकि अभी ये जारी ही है लेकिन मार्च 2022 तक जो आंकड़े सामने आए थे उसके अनुसार जो स्थिति बन रही है उसमें अपना प्रदेश जल स्रोतों पर कब्जा, अतिक्रमण के मामले में टॉप टेन में शामिल है। प्रदेश आठवें पायदान पर है। जबकि नंबर एक पर तमिनाडु है।

First Census of Water Bodies: We Swallowed 111 Water Bodies