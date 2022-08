सावन के दो दिन बचे तब लगी पहली बार महीने में झड़ी, कूल-कूल हुआ वातावरण

बिलासपुर. सावन महीने की शुरू आत के बाद 28 दिनों तेज धूप से जिला तपता रहा। दो दिन शेष रहते मंगलवार रात से पहली बार झड़ी लगी। इससे तापमान में जमकर गिरावट आई और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का फासला रह गया। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं से वातावरण कूल-कूल हो गया।

मंगलवार को तेज धूप के साथ दिन में उमस और गर्मी से लोग हलाकान थे।मंगलवार को देर शाम के बाद अचानक बादलों के आने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। देर रात के बाद से जिला समेत आसपास के क्षेत्र में सावन जैसी झड़ी लग गई। बुधवार को सुबह से लगातार बारिश होने के कारण वातावरण कूल-कूल हो गया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की।





young man with umbrella in the rain