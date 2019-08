एडमिशन फीस जमा कर ख़ुशी ख़ुशी पढ़ने गई कॉलेज फिर सामने आयी ऐसी सच्चाई के पैरों तले खिसक गई ज़मीन

बिलासपुर. fraud in the name of admission बिल्हा थानांतर्गत ग्राम भटगांव में रहने वाली 1 छात्रा को बीएससी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठग ने 74 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बिल्हा पुलिस के अनुसार ग्राम भटगांव निवासी संतोषी मेहर पिता साधराम मेहर ने मई 2019 में कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जून 2019 में उन्होंने बीएससी नर्सिंग का इंट्रेन्स इग्जाम दिया था। 13 जुलाई 2019 को उनके मोबाइल पर अंजान नंबर 8541971016 से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि जून 2019 में उनके द्वारा दी गई बीएएसी नर्सिंग परीक्षा मेंउनका सलेक्शन हो गया था। दाखिले के लिए उन्हें 20 हजार रुपए शुल्क जमा करने पड़ेगा। संतोषी ने परिजनों से चर्चा करने के बाद दाखिला लेने के लिए मां के गहने गिरवी रखकर 11 जुलाई को कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा बताए गए नानू नाम के व्यक्ति के एकाउंट नंबर पर 5 हजार रुपए जमा कराए थे। 13 जुलाई को 5 हजार रुपए खाते में जमा किया। college admission fraud case

इसके बाद ठग ने संतोषी से जाति प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट फोटो आधार कार्ड, पैन कार्ड को मोबाइल पर वाट्सएप के जरिए मंगवाया। दस्तावेज भेजने के बाद ठग ने संतोषी को कॉल कर छात्रावास शुल्क के नाम पर 54 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा। ठग की बातों में आकर संतोषी ने 26 जुलाई को 15 हजार रुपए लाल मनी वर्मा के एकाउंट में जमा किए। इसके बाद लगातार ठग ने उसे दूसरी फीस की जानकारी देकर कुल 74 हजार रुपए अलग-अलग खातों में जमा कराए। एडीमिशन नहीं होने पर संतोषी को ठगी का शिकार होने की जानकारी हुई। शिकायत पर पुलिस ने ठग के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।