OLX में खरीदारी करते वक्त रहें सावधान, खुद को आर्मी वाला बताकर यहाँ व्यक्ति से ठग लिए 1 लाख रुपये

20 हजार में पुरानी बाइक खरीदने कर दिया ऑनलाइन 1 लाख का भुगतान (fraud of rupees one lakh on purchasing from OLX)