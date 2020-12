- महिला ने कई स्कूलों का आर्डर दिखाकर दूसरी महिला से 3 लाख 62 हजार की ठगी (Fraud with women in the name of uniform supply in schools) को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज जांच कर रही है।

बिलासपुर. शासकीय स्कूलों में यूनिफार्म सप्लाई का बड़ा ऑर्डर निकलने वाला है। बड़ा ऑर्डर वह अकेले नहीं कर सकती पार्टनर की तलाश कर रही है। महिला को स्कीम अच्छी लगी तो उनसे भी इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की। महिला ने कई स्कूलों का आर्डर दिखाकर दूसरी महिला से 3 लाख 62 हजार की ठगी (Fraud with women in the name of uniform supply in schools) को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार मोपका क्षेत्र के अनंता होम निवासी निरंजना पांडेय गृहणी है। निरंजना की पहचान एक कार्यक्रम के दौरान अटल विहार निवासी रागिनी गोयल से चिल्हाटी में हुई। दोनों के बीच हुई बातचीत में रागिनी ने बताया कि वह कान्हा इंटरप्राइजेस फर्म खोला है। फर्म के माध्यम से वह स्कूलों को यूनिफार्म सप्लाई का काम करती है। बातों बातों में रागिनी ने निरंजना को बताया कि शासकीय संस्थान में बड़ा आर्डर निकलने वाला है। आर्डर में लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। उसने आर्डर के लिए एक सहयोगी की तलाश की बात कही। फायदा देख निरंजना ने पार्टनशिप के लिए हामी भर दी। जून में रागिनी व निरंजना के बीच इकरारनामा बनवाया।

निरंजना ने रागिनी के पति के खाते में अलग अलग किस्तों में 18 जून से 28 जुलाई तक 3 लाख 13 हजार रुपए, फिर 49 हजार रुपए जमा करवाया। काम के दौरान पीड़ित को लगा की वह धोखाधड़ी का शिकार हो गई है इस पर निंजना ने रागिनी से रुपए की मांग की तो रागिनी ने रुपए बिजनेस में लगाने की बात कहते हुए रुपए देने से इंकार (Fraud with women in the name of uniform supply in schools) कर दिया।

रागिनी के इन्कार करने के बाद निरंजना ने सरकंडा थाने पहुंच मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सरकंडा पुलिस मामले में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर रागिनी व उसके पति के खिलाफ जांच कर रही है।