CRIME / बार बार कॉल आते थे परेशान कर रहा था युवक , खुदपर मिटटी तेल डालकर युवती ने दे दी जान

युवक की धमकियों से तंग आकर किशोरी ने आग लगा लिया (burned to death) (girl commits suicide) (suicide after torture) (boy torture girl) (girl burned herself)