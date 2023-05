बिलासपुर. भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने "मां" को बनाया और और इस मातृशक्ति के सम्मान हेतु रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर क्वींस ने मदर्स डे स्पेशल क्लब फैलोशिप "रैंप वॉक का आयोजन किया जिसमें सभी अपनी मां, अपनी सासू मां के साथ रैंप वॉक किया।

