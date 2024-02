हमारे शोध एवं नवाचार का उद्देश्य लोक हितकारी हो: कुलपति

Submitted by:

बिलासपुरPublished: Feb 29, 2024 12:31:05 am

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में दिनांक 28 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे रजत जयंती सभागार में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस वर्ष की थीम 'विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां' है।

Students put up exhibition on National Science Day in CU