हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति आज करेगी मुख्यमंत्री से मुलाकात

बिलासपुर. 4अप्रेल को हवाई सुविधा के विस्तार एवं सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट के लिए धरना रविवार को भी जारी रहा । हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति तीन वर्षों से लगातार धरना देकर बिलासपुर एयरपोर्ट का सम्पूर्ण विकास चाहती है। इस संघन में पूरे बिलासपुर जिले के नागरिक एवं कोरबा, अंबिकापुर, मुंगेली, पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही एवं रायगढ़ जिले के भी नागरिकों का लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। धरने में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के सदस्य अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम लोग छ.ग. के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए लगातार मांग रहे थेे। मुख्यमंत्री कार्यालय से आज चार अप्रैल को मिलने का मिला है जिसमें हम संघर्ष समिति के साथी जाकर के मुख्यमंत्री से यह मांग करेंगी कि वे जल्द से जल्द केन्द्रीय रक्षामंत्री से मिलकर यह बात करें कि बिलासपुर एयरपोर्ट में जो सेना के पास जमीन है यह जमीन पहले सेना अपना बेस कैम्प बनाने के लिए ली थी। परन्तु अब उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट इस पर नहीं लाया जा रहा है। इसलिए बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए एवं 4 सी लाईसेंस एवं नाइट लेडिंग की सुविधा के लिए यह जमीन बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संघर्ष समिति मुख्यमंत्री से मांग करेगी कि सेना के हिस्से की जमीन को जल्द से जल्द बिलासपुर एयरपोर्ट को दिलवायें ताकि बिलासपुर से भी अन्य महानगरों तक और उड़ाने प्रारंभ की जा सकें एवं नाइट लेडिंग की सुविधा बिलासपुर एयरपोर्ट को मिल सकें। धरना सभा में राम शरण यादव महापौर , देवेन्द्र सिंह, बद्री यादव, दीपक कश्यप, संजय पिल्ले, महेश दुबे,नरेन्द्र सोनी, नवीन वर्मा, अनिल गुलहरे, किशोरी लाल गुप्ता,राकेश शर्मा, विकास जायसवाल, केशव गोरख, विजय वर्मा, चंद्रभूषण जायसवाल, मनोज श्रीवास, कमल सिंह, मोहन जायसवाल, नरेश यादव, शिवा मुदलियार, रणजीत सिंह, कमलेश दुबे, प्रकाश बहरानी नवीन वर्मा, शहबाज अली,अब्बास, शाबर अली और सुदीप श्रीवास्तव आदि सदस्य शामिल हुए।

The dharna for expansion of air facility and fully equipped airport continued on Sunday as well.