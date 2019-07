उमड़-घुमड़ कर बरसे बदरा, मानसून की पहली बारिश में तालाब बन गईं शहर की सड़कें

बिलासपुर. छुट्टी के आसमान से राहत की बारिश हुई। शहर में पहली मानसून( First rain of monsoon)की बारिश ने सड़कों को तरबतर कर दिया। सड़के तालाब की तरह लबालब हो गईं। बारिश(Heavy rain in bilaspur) ने उमस और गर्मी से राहत दी। मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली।





रविवार को सुबह से चिलचिलाती धूप परेशान किए हुए थी। पारा भी 36 के पार बना हुआ था। दोपहर बाद आसमान में बादलों को डेरा हो गया। शाम होते-होते घने बादल आसमान में छा गए और शाम करीब 6 बजे अचानक तेज-आंधी, तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरु हो गई। बारिश के साथ-साथ बेर के आकार के ओले भी गिरे। मूसलाधार बारिश से निचले क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिती हो गई। झमाझम बारिश से जो जहां था उसको वहीं रूकना पड़ा।





उल्लेखनीय है कि विगत 15 दिनों से लोग आसमान में टकटकी लगाकर मानसून (First rain of monsoon)के आने का इंतजार कर रहे थे। प्री-मानसून की बारिश जरुर हुई लेकिन बूंदाबांदी से उमस और अधिक बढ़ गई थी। रविवार को हुई जोरदार बारिश से वातावरण में ठंडक घुल गई।