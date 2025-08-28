मदकू द्वीप में बनेगा इको टूरिज्म स्पॉट, कलेक्टर ने कोर्ट को बताया– हाईवे से जुड़ने वाला संपर्क मार्ग जल्द होगा पूरा

High Court: जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने बताया कि, शासन ने इसके विकास के लिए एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। कुछ दूसरे काम भी किए जाएंगे। इडिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और मुंगेली कलेक्टर ने शपथपत्र प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने बताया कि मदकू के लिए कनेक्टिंग रोड का काम हो चुका है।