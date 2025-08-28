Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

मदकू द्वीप में बनेगा इको टूरिज्म स्पॉट, कलेक्टर ने कोर्ट को बताया– हाईवे से जुड़ने वाला संपर्क मार्ग जल्द होगा पूरा

High Court: इडिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और मुंगेली कलेक्टर ने शपथपत्र प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने बताया कि मदकू के लिए कनेक्टिंग रोड का काम हो चुका है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 28, 2025

मदकू द्वीप में बनेगा इको टूरिज्म स्पॉट (Photo source- Patrika)
मदकू द्वीप में बनेगा इको टूरिज्म स्पॉट (Photo source- Patrika)

High Court: मदकू द्वीप जाने के लिए कनेक्टिंग रोड बदहाल होने के मामले में मुंगेली कलेक्टर ने हाईकोर्ट को बताया कि हाईवे से जुड़ने वाले संपर्क मार्ग का काम जल्द ही पूरा होगा। यहां इको टूरिज्म स्पॉट बनाया जायेगा। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को रखी गई है।

High Court: मूलभूत सुविधाओं का अभाव

मुंगेली जिले का मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर कलेक्टर को व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा सचिव, पर्यटन व संस्कृति से भी राज्य के पर्यटन स्थलों के रखरखाव व सौंदर्याकरण के लिए आवंटित राशि के संबंध में व्यक्तिगत शपथ-पत्र देने कहा था।

शासन ने बताया, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार

High Court: जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने बताया कि, शासन ने इसके विकास के लिए एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। कुछ दूसरे काम भी किए जाएंगे। इडिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और मुंगेली कलेक्टर ने शपथपत्र प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने बताया कि मदकू के लिए कनेक्टिंग रोड का काम हो चुका है।

28 Aug 2025 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मदकू द्वीप में बनेगा इको टूरिज्म स्पॉट, कलेक्टर ने कोर्ट को बताया– हाईवे से जुड़ने वाला संपर्क मार्ग जल्द होगा पूरा

