दिल दहला देने वाले हादसे में पति छोड़ गया पत्नी का साथ, बड़ी मुश्किल से बच पाई दो की जान

दिल दहला देने वाले हादसे में पति छोड़ गया पत्नी का साथ, बड़ी मुश्किल से बच पाई दो की जान

पिकअप और वैगन आर कार (collision between pick up truck and car) के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए (car demolished in road accident) , दुर्घटना में एक की मौत हो गई (one dead and two injured in car crash) और अन्य दो का उपचार चल रहा है (two under treatment in CIMS hospital after car crash)