तीन दिन तक झाड़ी में छिपाकर रखी थी महिला की लाश, पति मौके से फरार हत्या की संभावना

बिलासपुर. धमनी खार स्थित चिरकुटी मंदिर के पास झोपड़ी बनाकर पति के साथ रहने वाली महिला का शव झाडिय़ों के बीच छिपा (dead body kept hidden in bush for 3 days) कर रखा गया था। बदबू आने पर कुछ लोगों ने जब जाकर झाडिय़ों को हटाया तो महिला की तीन दिन पुरानी लाश लोगों को दिखाई दी।



महिला व उसका पति तीन दिनों से लापता थे। सूचना पर चकरभाठा पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है वहीं फरार पति की तलाश कर रही है। पुलिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहने की बात कह रही है। पुलिस ने हत्या की संभावना से इंकार नहीं किया है।

पुलिस (Chhattisgarh police) के अनुसार चकरभाटा पुलिस को गुरुवार की शाम सूचना मिली कि धमनीखार के चिरकुटी मंदिर के पास एक महिला का सड़ा गला शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंच घटना स्थल को अपने कब्जे में ले लिया। रात होने होने के कारण न तो शव का पंचनामा हो सका और न ही पहचान। शुक्रवार को सुबह चकरभाटा पुलिस ने मौके पर पहुंच देखा कि महिला (woamn Killed ) के शव को बेशरम झाडिय़ों में छिपाया गया है। महिला के शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने महिला की शिनाख्त चिरकुटी मंदिर के पास बनी झोपड़ी में रहने वाली सावित्री बाई के रूप में की है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि महिला यहां पर बिहारी नाम के एक व्यक्ति के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। तीन दिन से दोनों किसी को दिखाई नहीं दिए थे। पुलिस ने मामले में शव को पोस्ट मार्टम के लिए चकरभाटा सामुदायिक भवन भेजा है वहीं बिहारी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि बिहारी के मिलने व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मामले में कुछ कहा जा सकता है। शव को जिस तरह झाडिय़ों में छुपाया है इससे हत्या की आशंका भी जताई है।



पति ने छोड़ दिया था इसके बाद रह रही थी बिहारी के साथ

पुलिस की जांच में पता चला कि सावित्री सूर्यवंशी धानापार घुटकू की रहने वाली थी। उसकी शादी 15 साल पहले बिटकूली में हुआ था। पति के छोड़े जाने के बाद सावित्री 5 साल से बिहारी के साथ रह रही थी। तीन से बिहारी भी किसी को दिखाई नहीं दिया है। बिहारी ने ही सावित्री की हत्या की है या फिर उसकी मौत का कारण कुछ और है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है।

महिला का तीन दिन पुराना शव झाडिय़ों के बीच छिपा कर रखा गया था जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगो की सूचना के बाद अपने कब्जे में लिया है। मृतिका की शिनाख्त घुटकू निवासी के महिला सावित्री के रूप में हुई है। मामले में पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

- एसएन पटेल, थाना प्रभारी चकरभाटा