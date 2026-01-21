पत्नी की क्रूरता को माफ करने के बाद पति तलाक का हकदार नहीं.. हाईकोर्ट का फैसला

इसके बाद सात साल तक पत्नी के साथ भी रहा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रावधानों के आधार पर पति 1955 के अधिनियम की धारा 13(1) के तहत बताए गए आधार पर शादी को खत्म करने का हकदार नहीं है। बता दें कि अपीलकर्ता पत्नी का प्रतिवादी से वर्ष 2003 में विवाह हुआ था। विवाह के पांच वर्ष बाद पत्नी ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करा पति एवं उसके परिवार वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज कराई। विचारण न्यायालय ने 2009 में पति एवं उसके परिवार वालों को आईपीसी की धारा 498 ए से दोषमुक्त किया।