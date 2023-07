बेमियादी हड़ताल: कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने स्वास्थ्य विभाग लेगा अब आयुष्मान योजना का सहारा

Submitted by:

बिलासपुरPublished: Jul 06, 2023 12:35:56 am

बिलासपुर. वेतन विसंगति, नियमितीकरण समेत 24 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया। इसकी वजह से दूसरे दिन भी सिम्स, जिला अस्पताल समेत जिले भर से प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष रूप से जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई।

Indefinite strike: Health department will now resort to Ayushman Yojan