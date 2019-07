DEATH / यहाँ भी एक्ट ऑफ़ गॉड का हवाला देकर अधिकारी हो गए किनारे , बदनसीबों को नहीं मिल सका इन्साफ

DEATH / यहाँ भी एक्ट ऑफ़ गॉड का हवाला देकर अधिकारी हो गए किनारे , बदनसीबों को नहीं मिल सका इन्साफ

लोखंडी हादसे की जांच, अधिकारी बोले ये था 'एक्ट ऑफ गॉड' , बोले हमें काम से मतलब, ठेकेदार करवाए या पेटी कांट्रेक्टर क्या फर्क पड़ता है