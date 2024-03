Submitted by:

श्री झूलेलाल मंदिर झूलेलाल नगर चकरभाठा में चंद्र दिवस के अवसर पर भक्ति मय कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि 8 बजे भगवान झूलेलाल बाबा गुरमुख दास जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पण कर पूज्य बहाराणा साहब की अखंड ज्योत प्रज्वलित करके किया गया।

Lunar day was celebrated with great pomp in Shri Jhulelal Temple